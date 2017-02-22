В Петербурге попал в реанимацию школьник из «группы смерти»

Публикации за 22.02.17

Медики Детской больницы №5 на Бухарестской улице борются за жизнь еще одного подростка из так называемой «группы смерти». Накануне вечером 15-летнего школьника доставили в больницу с сильным отравлением.

Как сообщает «Фонтанка», из разговора с матерью школьника полицейские выяснили, что когда женщина вернулась домой вечером 21 февраля, то застала 15-летнего сына лежащим на полу без сознания. Женщина вызвала «скорую», а затем осмотрела квартиру и увидела, что их домашняя аптечка открыта.

При осмотре полицией компьютера парня стало ясно, что последний раз он общался в соцсетях со своей одноклассницей. Ее также опросили. Девушка рассказала, что действительно около 18 часов 21 февраля общалась в соцсети со своим товарищем из школы, а тот ей говорил, что он состоит в «группе смерти» и ему подошел какой-то срок. Школьница пыталась успокоить приятеля, но ей это не удалось.

Парень сейчас находится в реанимации. Врачи не разрешают полицейским его опрашивать. Материал проверки направлен в Следственный комитет Калининского района, где по процедуре будет возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства. «Мы вообще не понимаем, что с детьми происходит и откуда эта «группа» взялась», – признался один из полицейских.

Только за последние дни в Петербурге и Ленобласти произошло несколько случаев обнаружения подростков под высотными домами с травмами, характерными для падения с высоты.

Напомним, 16 ноября 2016 года в Подмосковье по делу о «группах смерти» задержали и доставили в Петербург 21-летнего Филиппа Будейкина, известного в сосетях как «Лис». Ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства в форме подстрекательства. Следствие полагает, что Будейкин создал виртуальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте», несовершеннолетние пользователи которого после инициации погибали. В деле значатся пятнадцать смертей. СКР Петербурга и Ленобласти ведут проверки по всем последним трагедиям, к расследованию подключены оперативники УФСБ.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 22.02.17

Срочник, простреливший себе голову в части под Лугой, нарушил правила обращения с оружием. / В Петербурге ушло в суд дело об избиении женщины-фельдшера «скорой». / Суд в Петербурге обязал суррогатную мать вернуть близнецов биологическим родителям. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»