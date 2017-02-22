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Публикации за 22.02.17

Полиция Петербурга создала рабочую группу по делам о «группах смерти» / Учителей призывают объяснять детям опасность происходящего
кадр из фильма «Приключения принца Флоризеля. Клуб самоубийц»

Полиция Петербурга создала рабочую группу по делам о «группах смерти» Учителей призывают объяснять детям опасность происходящего

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти создана рабочая группа из оперативников по выявлению IP-адресов «групп смерти», так как все они находятся за пределами России. Об этом рассказал сегодня глава петербургской полиции Сергей Умнов на заседании ЗакСа Ленобласти.

Как сообщает 47news, у депутатов были к Умнову вопросы о том, как полиция борется с «группами смерти», из-за которых в последний год происходят самоубийства школьников. Умнов напомнил, что осенью был задержан и помещен в СИЗО предполагаемый подстрекатель – Филипп Будейкин по прозвищу Лис. «Проблема «групп смерти» коснулась Ленобласти не так давно, но мы уже можем предполагать, что, как минимум, три смерти детей из Петербурга и Ленобласти связаны с ними», – отметил Умнов и подчеркнул: «Мы внимательно смотрим, как ликвидировать эти группы».

Школам рекомендовано проводить профилактическую работу таким образом, чтобы доносить до детей информацию о грозящей опасности, отметил главный полицейский Петербурга. «Лучше, чтоб об этом говорили в школах, потому что от родителей эту информацию они могут не воспринимать. Время сейчас такое, что всемирная паутина приносит такие негативные моменты», – признал он.

Только за последние дни в Петербурге и Ленобласти произошло несколько случаев обнаружения подростков под высотными домами с травмами, характерными для падения с высоты. Лишь в одном случае девочка осталась жива, но получила тяжелые травмы. Накануне полицейские сняли с крыши 13-летнюю школьницу.

16 ноября 2016 года в Подмосковье по делу о «группах смерти» задержали и доставили в Петербург 21-летнего Будейкина. Ему предъявили обвинение в доведении до самоубийства в форме подстрекательства. Следствие полагает, что Будейкин создал виртуальное сообщество в социальной сети «ВКонтакте», несовершеннолетние пользователи которого после инициации погибали. В деле значатся пятнадцать смертей. СКР Петербурга и Ленобласти ведут проверки по всем последним трагедиям, к расследованию подключены оперативники УФСБ.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 22.02.17

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