В Петербурге военный пенсионер открыл стрельбу по грабителям

Публикации за 22.02.17

В Петербурге объявлен план «Перехват» для поимки грабителей, напавших сегодня днем на военного пенсионера у торгового центра на Савушкина.

Нападение на военного пенсионера, по уточненным данным Министерства обороны, произошло сегодня в 14 часов 10 минут. Как сообщает «Фонтанка», двое неизвестных подбежали к мужчине и попытались его ограбить. Бывший военный имел при себе наградной пистолет Макарова и начал стрелять. Одного из грабителей он убил, второго ранил в ногу, но преступник сбежал, запрыгнув в ожидавший его темный «Форд Фокус». Иномарка так спешила, что снесла парковочный шлагбаум торгового центра. На месте работает следственно-оперативная группа.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 22.02.17

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