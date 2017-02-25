В Петербурге сотрудник УВО по-каскадерски задерживал пытавшихся его сбить подозреваемых

Публикации за 25.02.17

На Предпортовой улице в Петербурге накануне днем развернулась погоня в духе голливудского экшна. Сотруднику Росгвардии пришлось прыгать на капот автомобиля, который пытался его сбить, а потом еще и удерживаться там, и стрелять через лобовое по подозреваемым.

Как сообщает «Водитель Петербурга», все началось с того, что наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, у дома 2, корпус 3, по Предпортовой улице увидел «Шевроле Круз» с включенным двигателем. За рулём сидел мужчина, а пассажир вышел из салона и что-то укладывал в выемку в фонарном столбе. Наряд вневедомственной охраны решил проверить у граждан документы и направился к иномарке.

Увидев приближающихся сотрудников Росгвардии, мужчина быстро вернулся в машину, водитель резко тронулся и, пытаясь скрыться, направил автомобиль на одного из правоохранителей. Мгновенно оценив ситуацию, сотрудник Росгвардии запрыгнул на капот «Круза». Водитель продолжил движение и включил стеклоомыватель и дворники, чтобы сбросить с машины сотрудника, при этом совершая опасные и резкие маневры. Сотрудник Росгвардии, как говорится в пресс-релизе УВО, «проявив отвагу и самоотверженность, с риском для жизни и здоровья, смог одной рукой достать табельное оружие – пистолет Макарова, и рукояткой разбить лобовое стекло». Тогда машина остановилась – проехав до этого около полутора километров, и мужчины выбежали из салона.

Сотрудник вневедомственной охраны бросился в погоню и для подачи сигнала о помощи один раз выстрелил вверх. После этого на место происшествия прибыл второй сотрудник вневедомственной охраны, который преследовал злоумышленников на служебном автомобиле.

В итоге оба злоумышленника, мужчины в возрасте 29 и 30 лет, были задержаны неподалеку от машины и доставлены в 51 отдел полиции. В результате применения табельного оружия пострадавших нет. По факту применения оружия проводится служебная проверка.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, проводится проверка относительно причастности задержанных к организации сбыта наркотиков. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по части 2 статьи 318 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) УК РФ».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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