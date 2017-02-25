В Великом Новгороде отправили в СИЗО хулигана, избившего в больнице медсестру и охранника

Публикации за 25.02.17

Пьяного хулигана, избившего в ночь на 23 февраля в новгородской больнице медсестру и пожилого охранника, суд отправил под стражу. Как сообщает пресс-служба СКР, установлено, что дебошира после избиения в больнице доставили в полицию, он публично оскорбил нецензурными словами полицейских и одного из них ударил головой. Расследование уголовного дела по трем статьям УК – побои, применение насилия и оскорбление представителя власти – продолжается.

Ночью 23 февраля для оказания медицинской помощи в Новгородскую областную больницу был доставлен очень пьяный 38-летний мужчина. Он начал конфликт с работниками медучреждения, избил медсестру и охранника. Весь инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Сам фигурант, проспавшись, заявил, что ничего не помнит, потому что был пьян.

Великий Новгород, Полина Николаева

Великий Новгород. Другие новости 25.02.17

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