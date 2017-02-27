У водителя, сбившего людей на тротуаре в центре Петербурга, были судороги

Публикации за 27.02.17

40-летний водитель «Форда», сбивший в минувшую субботу на тротуаре в центре Петербурга нескольких пешеходов, был госпитализирован в состоянии «после судорог». Так оценили его состояние медики Мариинской больницы. У мужчины также диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы второго и третьего ребра.

Как сообщает «Водитель Петербурга», по факту субботнего ДТП проводится проверка. Очевидцы случившегося предполагали, что мужчине стало плохо, говорили даже об эпилептическом припадке. Однако это не помешало людям на месте ДТП избить водителя, причём, как говорят свидетели, прямо на глазах его ребёнка.

25 февраля в 20:25 на Лиговском, 47, мужчина 1976 года рождения на автомобиле «Форд Эскейп» столкнулся с припаркованным автомобилем и выехал на тротуар. По словам очевидцев, он ждал вместе с другими автомобилистами зелёного света и неожиданно резко поехал вправо, в сторону тротуара. Врезавшись в дом, он якобы продолжал жать на газ – когда машина уже прижала девушку. Вот что пишет очевидец случившегося в группе «ДТП и ЧП – Петербург» соцсети «ВКонтакте»: «Мужчина (водитель злополучного авто) лежал рядом с авто, в крови, свернувшись в «калачик». Когда подъехала скорая, он сразу же встал и пошел куда-то в сторону пошатывающейся походкой... Я стоял в полуметре от него».

Пострадавшие женщины – приезжие, с севера. 26-летняя девушка из Когалыма попала в Военно-медицинскую академию с тяжёлой сочетанной травмой головы, груди и конечностей, в шоке первой степени. В Мариинскую больницу привезли 23-летнюю девушку из Архангельска – с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и гематомой височной области, в удовлетворительном состоянии. Туда же попала 28-летняя петербурженка, её диагноз: ушиб мягких тканей тазобедренного сустава, закрытая травма живота, состояние средней тяжести.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 26.02.17

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