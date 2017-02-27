Франция отправила в Россию обвиняемого в убийстве жителя Калининграда

Публикации за 27.02.17

Франция этапировала в Россию жителя Калининграда, обвиняемого в убийстве девушки. Фигурант уже водворен в СИЗО в Калининграде, с ним проводятся следственные действия.

Как сообщает пресс-служба СКР, убийство было совершено в 2008 году. Производство по уголовному делу возобновлено. Тело 22-летней продавщицы было обнаружено зимой 2008 года в помещении магазина «Формула любви» по улице Горького в Калининграде. Вскоре после возбуждения уголовного дела следственными органами совместно с оперативниками УМВД России по Калининградской области была установлена причастность к совершению указанного преступления 28-летнего (на тот момент) калининградца. По версии следствия, в вечернее время 21 декабря 2008 года мужчина пришел в качестве покупателя в магазин «Формула любви», где между ним и ранее ему незнакомой 22-летней продавщицей произошла ссора, завершившаяся убийством. Мужчина нанес потерпевшей множество ударов колюще-режущим предметом, девушка вскоре умерла.

На следующий день мужчина сбежал из России. В 2015 году ему было заочно предъявлено обвинение в убийстве. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый был объявлен в международный розыск. В марте 2016 года, спустя почти 8 лет после совершения преступления, обвиняемый, которому к настоящему времени исполнилось 37 лет, был задержан в Париже французской полицией.

Со слов самого обвиняемого, на следующий день после убийства он пешком нелегально пересек границу Польши, откуда на автобусе приехал в Париж, обратился в префектуру по вопросам миграции, представился беженцем из Белоруссии, назвавшись вымышленным именем. Получив статус беженца, мужчина длительное время проживал в Париже, а также периодически жил и работал в Голландии, Люксембурге, Швейцарии. При этом указанными государствами ему выплачивалось соответствующее пособие, предоставлялось бесплатное жилье. Помимо пособия мужчина зарабатывал на жизнь, подрабатывая на стройках в качестве разнорабочего.

Установить его личность на территории Франции помогли отпечатки пальцев, оставленные им на месте преступления в Калининграде. При постановке на учет в качестве беженца компетентными органами Франции он был дактилоскопирован, а поскольку мужчина был объявлен в международный розыск, отпечатки его пальцев имелись в картотеке лиц, разыскиваемых по линии Интерпола.

Калининград, Полина Николаева

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