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Публикации за 28.02.17

В центре Петербурга «Лэнд Ровер» влетел в полицейскую машину и перевернулся

В центре Петербурга «Лэнд Ровер» влетел в полицейскую машину и перевернулся

В центре Петербурга произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. ГУ МВД начало по данному факту проверку.

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария случилась накануне вечером на Дворцовой набережной. 22-летний водитель автомобиля «Лэнд Ровер» совершил наезд на бордюрный камень с последующим выездом на полосу встречного движения, где столкнулся с полицейским автомобилем.

В результате дорожной аварии сотрудник патрульно-постовой службы полиции, находившийся за рулем служебного автомобиля, получил травмы и в состоянии средней степени тяжести был доставлен в больницу, но впоследствии от госпитализации отказался.

Как пишет очевидец случившегося в группе «ДТП и ЧП – Петербург» соцсети «ВКонтакте», «у Ленд Ровера Дискавери лопнуло колесо, он заскочил на бордюр, а потом на встречку и прилетел вроде в «транзит» в котором ехали двое полицейских, у водилы повреждена нога, стоять не может. В Дискавери ехали 3-4 парня лет по 20-23, отделались испугом и парой царапин». «Лэнд Ровер» в результате аварии перевернулся встал на крышу

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 28.02.17

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