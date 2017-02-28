В Ленобласти участник зимнего велопробега чудом остался жив после нападения грабителей

Публикации за 28.02.17

В Ленинградской области 52-летний велосипедист чудом остался жив после нападения грабителей прямо во время зимнего велопробега. Мужчину сильно избили и хотели застрелить, но в драке грабители попали в своего же подельника, после чего сбежали. Полиция начала доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 162 («Разбой»). У спортсмена диагностированы сотрясение мозга, многочисленные ушибы груди, головы и шеи, но обошлось без серьезных внутренних травм. Из больницы его отправили на амбулаторное лечение.

Свою историю Валерий Расков рассказал на своей странице «ВКонтакте». 24 февраля он участвовал в велопробеге «Кургальский зимний бревет». Грабители напали на него возле деревни Вистино. Расков пишет: «Еду, никого не трогаю, идет навстречу человек, размахивается и пытается ударить меня в лицо. Я увернулся, ушел в сторону, крутанул вперед, а там еще трое». Затем его схватили за куртку, стащили с велосипеда и начали бить. Во время избиения мимо по дороге ехала машина, которую нападавшие пытались остановить, но водитель «выехал на встречку и свалил». Тогда грабители вернулись к Раскину. «Меня опять завалили, слышу: «Тащим его в лес». Спинным мозгом понял, что это будет последняя моя прогулка по лесу». Спортсмен схватил одного из бандитов за ноги и повалил на асфальт, вместе они скатились на обочину. «Вот тут в меня и выстрелили, примерно с 1,5 метра. Попали в ногу, но не в мою», – пишет Расков. Велосипедист получил лишь сильный тепловой удар в область грудной клетки, пламя от выстрела прожгло ему куртку. А пуля досталась грабителю. После этого «начался замес, доставалось и мне, и раненому, он кричал громче меня», пишет потерпевший. Затем его пытались удушить и тыкали в лицо двустволкой. «Постоянно прилетало то кулаком, то ногой. Пытались содрать каску, ремешок держал. Она меня здорово выручила, был удар ногой в височную часть головы, каска треснула и удар смягчила», – пишет Раскин.

Грабители забрали у Раскина все деньги и поломали его гаджеты. Затем они остановили попутку и повезли раненого подельника в больницу. Раскин «остался один и живой, вытер снегом лицо от крови, попытался найти разбитый смартфон и все, что они поломали и разбросали». Затем он пошел пешком: проезжавшие мимо водители не останавливались, чтобы помочь. Все же в итоге Валерия подбросили до полицейского участка в Сосновом Бору «питерские ребята на «Газельке». А по дороге они подобрали еще одного участника веломарафона по прозвищу Октябренок, который ехал на 15 километров впереди и тоже подвергся нападению злоумышленников, но он не сопротивлялся. «А сразу разозлил их своим уходом от удара. Поэтому на мне отыгрались по полной», – считает Раскин.

По его словам, за 10 лет участия в велопробегах он впервые попал в такую переделку, ранее все неприятности были связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Теперь спортсмен задумался о самообороне и намерен возить с собой газовый пистолет. Раненого соучастника ограбления полицейские нашли в больнице, трех его сообщников еще ищут.

Добавим, что «Кургальский зимний бревет» планировалось провести 11 февраля, но Валерий Расков, отмечавший день рождения, попросил перенести заезд на 24-е число. Бревет – это особый формат соревнований, когда участники едут не вместе, а в комфортном для себя темпе, как на тренировке или обычной велопрогулке.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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