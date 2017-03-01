NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 01.03.17

В Пулково на 10 часов задерживается рейс в Доминикану

В Пулково на 10 часов задерживается рейс в Доминикану

В аэропорту Пулково почти на 10 часов задерживается рейс в Доминикану. Вылет отложен из-за неисправности самолета.

О серьезной задержке рейса авиакомпании Azur Air в Пунта-Кану сообщили застрявшие в воздушной гавани туристы.

«Должен был вылететь в 4.30. Теперь обещают 14.00. Люди негодуют. Неразбериха», – так описал «Фонтанке» ситуацию один из пассажиров.

В колл-центре компании Azur Air сообщили, что информация о времени вылета должна появиться сегодня в 13.00. И добавили, что рейс ZF 7877 был отменен из-за технической неисправности авиалайнера. Сейчас решается, будет ли подан другой самолет, или пассажиры полетят на отремонтированном воздушном судне.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 28.02.17

Подвоз избирателей и электоральная лотерея с мягким давлением – на Урале предложили новые методы повышения явки на выборах. / В Ленобласти участник зимнего велопробега чудом остался жив после нападения грабителей. / В избирком Петербурга подали заявку на референдум о судьбе Исаакия.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter