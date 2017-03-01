В Пулково на 10 часов задерживается рейс в Доминикану

Публикации за 01.03.17

В аэропорту Пулково почти на 10 часов задерживается рейс в Доминикану. Вылет отложен из-за неисправности самолета.

О серьезной задержке рейса авиакомпании Azur Air в Пунта-Кану сообщили застрявшие в воздушной гавани туристы.

«Должен был вылететь в 4.30. Теперь обещают 14.00. Люди негодуют. Неразбериха», – так описал «Фонтанке» ситуацию один из пассажиров.

В колл-центре компании Azur Air сообщили, что информация о времени вылета должна появиться сегодня в 13.00. И добавили, что рейс ZF 7877 был отменен из-за технической неисправности авиалайнера. Сейчас решается, будет ли подан другой самолет, или пассажиры полетят на отремонтированном воздушном судне.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 28.02.17

Подвоз избирателей и электоральная лотерея с мягким давлением – на Урале предложили новые методы повышения явки на выборах. / В Ленобласти участник зимнего велопробега чудом остался жив после нападения грабителей. / В избирком Петербурга подали заявку на референдум о судьбе Исаакия. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»