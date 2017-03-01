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Публикации за 01.03.17

Эрмитаж может лишиться права решать судьбу массовых мероприятий на Дворцовой
фото tkeurasia.ru

Эрмитаж может лишиться права решать судьбу массовых мероприятий на Дворцовой

Государственный Эрмитаж может потерять исключительное право решать судьбу массовых мероприятий на Дворцовой площади. Такой вывод можно сделать из проекта постановления городского правительства «О порядке рассмотрения (..) заявок на проведение в Санкт-Петербурге культурно-массовых или спортивных мероприятий вне предназначенных для этого мест», пишет «Фонтанка».

В документе, опубликованном накануне на сайте комитета по культуре, речь идет о фестивалях, концертах, спортивных и прочих массовых мероприятиях, включая городские праздники, проводимых на улицах и площадях города – в том числе на Дворцовой. В приложении №2 публикуется регламент использования Дворцовой площади и прилегающих к ней территорий, причем в версии, отличающейся от последней размещенной на сайте городского правительства.

Так, из регламента вычеркнуты слова о необходимости согласования мероприятий с дирекцией Государственного Эрмитажа. В приложении №1 при этом зафиксировано, что ответственные комитеты – по культуре и по физической культуре и спорту – направляют запросы о рекомендациях в ряд комитетов и ведомств, в том числе в Эрмитаж (если массовое мероприятие планируется на Дворцовой площади).

Также из регламента пропали строки о запрете использования фирменных цветов и логотипов на навесах, торговом и вспомогательном оборудовании, рекламно-информационных объектах; увеличена допустимая высота ограждений и трибун; снят запрет на использование подвесных рекламных объектов и броских указателей. При этом установлено ограничение на размещение и крепление оборудования на Александровской колонне и определены границы зоны вдоль зданий Эрмитажа, которую нельзя использовать для подготовки, проведения и обеспечения мероприятия.

Обсуждение документа будет продолжаться до 13 марта, в нем могут принимать участие и лица, не являющиеся экспертами.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 01.03.17

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