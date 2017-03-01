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Публикации за 01.03.17

В Петербурге побит почти 30-летний температурный рекорд

В Петербурге побит почти 30-летний температурный рекорд

В Петербурге в первый день весны 2017 года побит температурный рекорд, державшийся 27 лет.

С 1989 года в городе не было так тепло в этот день. Как сообщил в фейсбуке главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов, 27 лет назад 1 марта в северной столице было плюс 5 градусов. Сегодня с утра температура уже выше – плюс 5,2 градуса. А по прогнозам в течение дня станет еще теплее, до плюс 6 градусов.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 01.03.17

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