В Петербурге идут обыски по делу об «отмывании» более 300 млн рублей

Публикации за 01.03.17

Силовики Петербурга сегодня утром начали масштабные обыски по делу о незаконном обналичивании средств. В деле фигурирует сумма в 312 млн рублей.

Как сообщает «Фонтанка», по версии следствия, в 2015-2016 году организация в составе не менее 14 человек через сотню фирм-однодневок «заработала» порядка 25 млн рублей, обналичивая средства заказчиков под 8% «отступных» (с среднем городские «обнальные» конторы берут за свои услуги до 12%). Помимо организаторов схемы, в уголовном деле, возбужденном по факту «незаконной банковской деятельности» 8 февраля 2017 года, присутствует сотня фамилий номинальных директоров фирм-однодневок.

Работа группы была сформирована по нормальной бизнес-модели: в ней был бухгалтерский отдел из 4 человек, отдел, который занимался регистрацией и созданием расчетных счетов фирм-«помоек». Кроме того, в «организации» обнальщиков была группа, которая занималось поиском и контролем номинальных директоров. Еще одна группа создавала подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности таких ООО: например, фиктивные договоры, на основании которых переводились средства за якобы выполненные работы или закупленные товары. Инкассаторская группа снимала деньги и развозила их клиентам.

Организатором теневой фирмы следствие полагает некоего гражданина Лыткина, который успел скрыться за границей.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 01.03.17

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