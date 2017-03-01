В петербургской больнице умер сорвавшийся с крыши 11-летний паркурщик

Публикации за 01.03.17

Шестиклассник, упавший с крыши девятиэтажки во Фрунзенском районе Петербурга, скончался в реанимации больницы имени Раухфуса в ночь на 1 марта. 11-летний ребенок поступил с травмами, несовместимыми с жизнью. Врачи сделали все возможное, однако пациент умер, сообщает «Фонтанка».

Ребенок упал с высоты днем 27 февраля на улице Белы Куна. Он сорвался с крыши, демонстрируя трюк паркура своим друзьям. Мальчик получил множественные тяжелые травмы, в том числе ушиб головного мозга, перелом основания черепа, повреждения внутренних органов. Его госпитализировали в состоянии комы.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 01.03.17

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