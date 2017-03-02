Под Петербургом тушили пожар на газопроводе

Публикации за 02.03.17

На Ленинградском шоссе в Гатчине сегодня утром тушили пожар на газопроводе. Утечка газа и последующее возгорание произошли в половине девятого на линии «Гатчина Газ», ведущей в Тайцы. Сообщений о пострадавших не поступало.

Как сообщает 47news, по словам очевидцев, издалека были видны мощные языки пламени. Въезд с Ленинградского шоссе на Красносельское шоссе перекрыт.

Газ отключили. Тот, который оставался в трубе, уже выгорел. Как отмечают местные жители, накануне в непосредственной близости от места происшествия шли ремонтные работы.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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