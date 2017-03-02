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Публикации за 02.03.17

В Калининграде поймали фальшивого генерала

В Калининграде поймали фальшивого генерала

Калининградские полицейские и сотрудники УФСБ задержали 55-летнего жителя областного центра, представлявшегося генерал-лейтенантом юстиции.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, лжегенерала остановили в помещении одной из государственных организаций, куда тот пришел с фальшивыми документам, чтобы урегулировать вопросы личного характера. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого подложное удостоверение. Задержанный пояснил правоохранителям, что приобрел фиктивный документ несколько лет назад у незнакомца за 7 тысяч рублей на одной из станций метрополитена.

Проводится проверка. Изъятое удостоверение направлено на криминалистическую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Калининград, Полина Николаева

Калининград. Другие новости 02.03.17

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