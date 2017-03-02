В Калининграде поймали фальшивого генерала

Публикации за 02.03.17

Калининградские полицейские и сотрудники УФСБ задержали 55-летнего жителя областного центра, представлявшегося генерал-лейтенантом юстиции.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, лжегенерала остановили в помещении одной из государственных организаций, куда тот пришел с фальшивыми документам, чтобы урегулировать вопросы личного характера. Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого подложное удостоверение. Задержанный пояснил правоохранителям, что приобрел фиктивный документ несколько лет назад у незнакомца за 7 тысяч рублей на одной из станций метрополитена.

Проводится проверка. Изъятое удостоверение направлено на криминалистическую экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Калининград, Полина Николаева

Калининград. Другие новости 02.03.17

Под Петербургом тушили пожар на газопроводе. / Мэр Светогорска после борьбы с фаллосами в булочной объявил о победе над геями. / В петербургской больнице умер сорвавшийся с крыши 11-летний паркурщик. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»