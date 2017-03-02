Долги за капремонт в Петербурге превысили миллиард рублей

Публикации за 02.03.17

С момента введения взносов за капремонт (ноябрь 2014 года) петербуржцы недоплатили 1,087 млрд рублей. Собственники нежилых помещений перечисляют чуть более трети от положенного.

По данным «Фонда – регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», задолженность по жилым помещениям составляет порядка 939 млн рублей, по нежилым – 148 тысяч. Но далеко не все эти недоимки целесообразно взыскивать – зачастую издержки на это превышают размер долга. Фонд исходит из порога в 3 тысячи рублей: общая сумма такой подходящей для взыскания задолженности составляет почти 650 млн рублей, отмечает «Фонтанка».

Одна из причин удорожания претензионной работы – проблемы с базой Росреестра, которые не позволяют Фонду на этапе судебного разбирательства получать электронные подтверждения прав собственности должника.

С начала 2016 года собственникам было направлено почти 5 тысяч писем о взыскании задолженности в досудебном порядке. За счет этого получено более 16 млн рублей. В отношении наиболее злостных неплательщиков направлено исков и заявлений о вынесении судебного приказа на 7,6 млн рублей – фактически взыскано 2,1 млн рублей.

Собираемость взносов на капремонт по жилым помещениям составляет 86,5%, по нежилым – 37,1%. В случае со второй категорией в списке должников числятся 15 тыс. 259 помещений из 18 тыс. 296, которым вообще приходят квитанции.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 02.03.17

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