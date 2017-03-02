В Великом Новгороде вынесли приговор полицейскому, случайно застрелившему коллегу

Публикации за 02.03.17

Новгородский районный суд вынес приговор в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции, случайно застрелившего коллегу. 25-летний обвиняемый Антон Лубенцов получил три года ограничения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

20 октября 2016 года Лубенцов в помещении служебного кабинета участкового пункта городского отдела полиции разбирал табельный пистолет Макарова. При разборке он нарушил общие правила обращения с огнестрельным оружием и по неосторожности выстрелил в своего сослуживца. От полученного ранения мужчина скончался на месте. В прокуратуре отметили, что вину в совершенном преступлении подсудимый признал в полном объеме. Лубенцова осудили по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Великий Новгород, Полина Николаева

Великий Новгород. Другие новости 02.03.17

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