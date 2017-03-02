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Публикации за 02.03.17

В Коми на маленьких детей обрушился снег с крыши детского сада

В Коми на маленьких детей обрушился снег с крыши детского сада

В Коми возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» после обрушения на детей снега с крыши детсада.

Как сообщает пресс-служба СКР, сегодня утром на территории детского сада в поселке городского типа Верхняя Максаковка города Сыктывкара на группу детей, возвращавшихся с прогулки, с крыши одноэтажного здания обрушился снег. Трое детей 2013 года рождения с подозрением на травму головы госпитализированы для обследования и необходимого лечения.

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление причин, обстоятельств произошедшего, а также виновных лиц.

Сыктывкар, Полина Николаева

Сыктывкар. Другие новости 02.03.17

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