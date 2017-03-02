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Публикации за 02.03.17

Офицеры Балтфлота устроили браконьерскую охоту с военного вертолета / Делом занимается Военно-следственное управление
Фото: «Янтарный остров»

Офицеры Балтфлота устроили браконьерскую охоту с военного вертолета Делом занимается Военно-следственное управление

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты с борта военного вертолета. Об этом рассказал глава Военно-следственного управления по Балтийскому флоту (БФ) Сергей Шаршавых.

«Недавно было возбуждено уголовное дело по факту, который можно смело назвать вопиющим. Речь идет о незаконной охоте с борта военного вертолета одной из частей Балтфлота», – приводит «Интерфакс» слова генерал-майора юстиции.

Шаршавых подчеркнул, что «дело здесь не только в противоправных действиях пилотов воздушного судна». «Для нас сразу виден широкий круг негативных факторов, которые позволили военным летчикам поднять вертолет в воздух на основании каких-либо документов, отклониться от полетного задания и обеспечить незаконную охоту. Нам предстоит большая работа по данному делу», – заявил он.

Он также особо отметил, что подобного рода преступления оказывают негативное влияние на боеготовность Балтийского флота.

Калининград, Иван Гридин

Калининград. Другие новости 02.03.17

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