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Публикации за 03.03.17

В Шушарах работники завода «Тойота» пострадали в массовом ДТП на проходной

В Шушарах работники завода «Тойота» пострадали в массовом ДТП на проходной

В Шушарах сегодня рано утром произошла серьезная массовая авария. Пострадали несколько человек – работники завода «Тойота». По факту ДТП проводится проверка.

Около 07:35 на Автозаводской улице столкнулись четыре автомобиля, сообщает УГИБДД. По предварительной версии, водитель «Форда Транзита» на нешипованной резине столкнулся с микроавтобусом развозки, доставлявшим сотрудников завода «Тойота», который стоял на въезде на территорию предприятия. От удара «Транзит» и микроавтобус откинуло в две другие машины.

Пострадали пассажиры микроавтобуса. Три человека были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.03.17

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