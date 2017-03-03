В Петербурге пьяный пациент пытался задушить фельдшера «скорой»

Публикации за 03.03.17

В Петербурге возбуждено уголовное дело по стать «Угроза убийством». Фигурант – пьяный до невменяемости мужчина, жертва – фельдшер «скорой помощи».

Как сообщает пресс-служба петербургской полиции, инцидент произошел накануне утром в автомобиле «скорой» на проспекте Солидарности. 48-летний пациент в машине «скорой» схватил за шею 24-летнего фельдшера и угрожал убить его.

Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. После ее оказания был отпущен на амбулаторное лечение. Отделом дознания ОМВД России по Невскому району возбуждено уголовное дело, подозреваемый обязан явкой.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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