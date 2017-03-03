NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.03.17

В Петербурге пьяный пациент пытался задушить фельдшера «скорой»

В Петербурге пьяный пациент пытался задушить фельдшера «скорой»

В Петербурге возбуждено уголовное дело по стать «Угроза убийством». Фигурант – пьяный до невменяемости мужчина, жертва – фельдшер «скорой помощи».

Как сообщает пресс-служба петербургской полиции, инцидент произошел накануне утром в автомобиле «скорой» на проспекте Солидарности. 48-летний пациент в машине «скорой» схватил за шею 24-летнего фельдшера и угрожал убить его.

Пострадавший был вынужден обратиться за медицинской помощью. После ее оказания был отпущен на амбулаторное лечение. Отделом дознания ОМВД России по Невскому району возбуждено уголовное дело, подозреваемый обязан явкой.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.03.17

Чеченцев бесит крест в Аргунском ущелье в память о псковских десантниках. «Это все равно, что Басаеву поставить памятник в Буденновске». / Следствие ищет свидетелей покушения на офицера УФСИН под Петербургом. / В Шушарах работники завода «Тойота» пострадали в массовом ДТП на проходной.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter