В Петербурге семейная ссора трех дам разных возрастов завершилась поножовщиной

Публикации за 06.03.17

Во Фрунзенском районе Петербурга семейная ссора закончилась поножовщиной. Характерно, что все участники драмы – дамы. За нож первой схватилась старшая из них.

Как сообщает «Фонтанка», накануне вечером в квартире одного из домов на Будапештской улице 65-летняя бабушка, находясь в нетрезвом состоянии, нанесла удар ножом своей 37-летней дочери, а затем и 14-летней внучке. Мать, защищая ребенка, тоже схватилась за нож.

Скорая помощь трижды за один вечер побывала в нехорошей квартире. Сначала увезли бабушку, которой удар ножом в бок повредил внутренние органы, потом внучку с раной в плече, а последней забрали дочь – с раной на груди.

«Счастливую» семью разделили и развезли по разным больницам. Полиция начала проверку.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 03.03.17

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