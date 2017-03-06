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Публикации за 06.03.17

В Латвии решили повысить возрастной ценз для легальных «жриц любви»
кадр из фильма «Бриллиантовая рука»

В Латвии решили повысить возрастной ценз для легальных «жриц любви»

В Латвии хотят повысить с 18-ти до 25-ти лет минимальный возраст легально оказывающих услуги проституток. С инновационным предложением выступило латвийское МВД.

Как сообщает Mixnews.lv, в министерстве считают, что сейчас действующее законодательство «дает сигнал» выпускникам школ, что они могут легально заниматься проституцией. Если же возраст легальной проституции будет повышен до 25-ти лет, государство «даст сигнал молодежи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни».

Проституция в Латвии не запрещена, но ограничена рядом условий. Секс-услуги нельзя оказывать за пределами жилья, снятого в аренду на основании договора или находящегося в собственности. По закону, штраф за нарушение этой нормы составляет от 350 до 700 евро.

Рига, Полина Николаева

Рига. Другие новости 06.03.17

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