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Публикации за 06.03.17

В Ленобласти вынесен приговор экс-начальнице почты, укравшей 28 млн рублей у пенсионеров

В Ленобласти вынесен приговор экс-начальнице почты, укравшей 28 млн рублей у пенсионеров

В Ленинградской области вынесен приговор по делу о хищении работниками почты денег у пенсионеров. Фигурантка дела – экс-начальница отделения почтовой связи в поселке Стеклянный. Она признана виновной в присвоении, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (статья 160-я УК РФ). Бойченко назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Также фигурантами по делу являлись исполняющая обязанности начальника отделения почтовой связи поселка Стеклянный Александра Скубун и оператор отделения почтовой связи Стеклянный Ирина Бурелова, сообщает пресс-служба СКР. Ранее в отношении двоих фигурантов дела был вынесен приговор с назначением наказания в виде условного лишения свободы.

Как установлено судом и следствием, работники почты незаконно списывали деньги с расчетных счетом пенсионеров и присваивали себе. «Для придания видимости законности происходящего, изготавливались подложные платежные документы, в том числе ставились подложные подписи клиентов о получении денежных средств, после чего денежные средства изымались из касс отделений почтовой связи и присваивались. Ущерб от преступных действий составил 28 миллионов рублей», – отмечает СКР.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 06.03.17

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