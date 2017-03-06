Один из пассажиров в Пулково сообщил, что в его багаже – бомба

Публикации за 06.03.17

Транспортная полиция в аэропорту Пулково проверяет пассажира, заявившего о взрывном устройстве в багаже. Инцидент произошел сегодня около 11 утра.

Как сообщает «Фонтанка», во время прохождения пассажирами первичного досмотра один из них заявил, что в его вещах находится самодельное взрывное устройство. Сейчас вещи шутника проверяются. Эвакуация не проводилась. Аэропорт работает в штатном режиме.

За ложное сообщение о заминировании приколисту может грозить до 3-х лет реального срока.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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