Синоптики предсказали в Петербурге на 8 Марта мокрый снег

Публикации за 06.03.17

В Международный женский день в Петербурге испортится погода. Синоптики ожидают мокрый снег.

Как рассказал заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич, снег пойдет в ночь на 8 Марта и постепенно перейдет в мокрый снег. Однако, по его словам, осадки будут не очень интенсивные. Температура ночью – около нуля. Днём 8 Марта будет от плюс одного до плюс трех градусов, цитирует Лайф синоптика.

Также в ближайшие дни яркое солнце в Петербурге и области сменится пасмурной и облачной погодой. Мороз вернётся лишь в конце недели, на выходных.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 06.03.17

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