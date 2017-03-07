В Петербурге задержан отец, выставивший дочь на балкон после ссоры

Публикации за 07.03.17

Петербургская полиция задержала 40-летнего мужчину, который после ссоры выставил свою 15-летнюю дочь на балкон «остыть». Девочка попыталась спуститься со второго этажа и сорвалась, получив травмы.

Как сообщает «Фонтанка», СКР квалифицировал поведение родителя как «покушение на убийство». Мужчина задержан на двое суток в порядке статьи 91-й УПК РФ. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Инцидент произошел вечером 4 марта в квартире дома на проспекте Культуры. Отец и дочь поругались. Десятиклассница, выставленная на балкон, решила спуститься, но упала. Сейчас она находится в реанимации детской городской больницы №19 в тяжелом состоянии. Врачи зафиксировали у нее тяжелые травмы головы.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 07.03.17

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