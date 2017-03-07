В Мурманской области возбудили уголовное дело после отравления в детсаду

Публикации за 07.03.17

По факту массового отравления воспитанников в детском саду №16 Кировска в Мурманской области возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили «Интерфаксу» в следственном управлении СКР по Мурманской области.

6 марта в одной из групп детсада №16 из 18-ти детей острой кишечной инфекцией заболели девять. Один ребенок был госпитализирован. Проверку начали прокуратура и Роспотребнадзор.

Ранее вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском саду №36 поселка Титан под Кировском. Как установил Роспотребнадзор, причиной заболевания стала норовирусная инфекция, не исключается пищевой путь передачи. Инфекция зарегистрирована у 14-ти из 83-х детей. Все заболевшие находятся на амбулаторном лечении.

Расследование ведет следственное управление СКР по Мурманской области.

Распоряжением Роспотребнадзора детский сад временно закрыт, а сотрудники пищеблока отстранены от работы до получения результатов лабораторных исследований.

Мурманск, Полина Николаева

Мурманск. Другие новости 07.03.17

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