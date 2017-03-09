Петербургский полицейский попал под колеса машины сбегавшего подозреваемого

Публикации за 09.03.17

Оперуполномоченный попал под колеса «Форда Фокус», которым управлял сбегавший от полиции злоумышленник. Инцидент произошел сегодня в Московском районе Петербурга, на площади Победы.

Как сообщили в УГИБДД, водитель иномарки проверять здоровье угодившего под колеса человека не собирался и быстро уехал с места аварии. По сообщениям очевидцев, помочь остановился проезжавший мимо водитель «Инфинити».

В ГУ МВД по Петербургу и области добавили, что инцидент произошел во время попытки задержать водителя «Форда» по подозрению в совершении преступления, пишет «Фонтанка». Пострадавший при исполнении сотрудник госпитализирован в состоянии средней тяжести. Проводится проверка.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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