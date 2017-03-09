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Публикации за 09.03.17

Петербургский полицейский попал под колеса машины сбегавшего подозреваемого

Петербургский полицейский попал под колеса машины сбегавшего подозреваемого

Оперуполномоченный попал под колеса «Форда Фокус», которым управлял сбегавший от полиции злоумышленник. Инцидент произошел сегодня в Московском районе Петербурга, на площади Победы.

Как сообщили в УГИБДД, водитель иномарки проверять здоровье угодившего под колеса человека не собирался и быстро уехал с места аварии. По сообщениям очевидцев, помочь остановился проезжавший мимо водитель «Инфинити».

В ГУ МВД по Петербургу и области добавили, что инцидент произошел во время попытки задержать водителя «Форда» по подозрению в совершении преступления, пишет «Фонтанка». Пострадавший при исполнении сотрудник госпитализирован в состоянии средней тяжести. Проводится проверка.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 07.03.17

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