В Петербурге интурист заплатил 16 тыс. рублей за 20-минутную поездку на такси

Полиция Петербурга разбирается с «золотой» поездкой интуриста в такси. Мужчине пришлось заплатить таксисту 16 тыс. рублей.
Инцидент произошел накануне днем, сообщает пресс-служба петербургской полиции. 8 марта по телефону «02» поступило сообщение о том, что постоялец отеля, иностранец, взял такси BMW от Зимнего дворца до отеля на Стартовой улице. Водитель выписал пассажиру счет в 16 тыс. рублей, заблокировал его в такси и не выпускал до оплаты по «счету». При этом туристу была выдана квитанция за оплату.
Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Санкт-Петербург, Полина Николаева
Санкт-Петербург. Другие новости 09.03.17
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