В Петербурге интурист заплатил 16 тыс. рублей за 20-минутную поездку на такси

Публикации за 09.03.17

Полиция Петербурга разбирается с «золотой» поездкой интуриста в такси. Мужчине пришлось заплатить таксисту 16 тыс. рублей.

Инцидент произошел накануне днем, сообщает пресс-служба петербургской полиции. 8 марта по телефону «02» поступило сообщение о том, что постоялец отеля, иностранец, взял такси BMW от Зимнего дворца до отеля на Стартовой улице. Водитель выписал пассажиру счет в 16 тыс. рублей, заблокировал его в такси и не выпускал до оплаты по «счету». При этом туристу была выдана квитанция за оплату.

Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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