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Публикации за 09.03.17

На Васильевском острове Росгвардия ловила пьяного водителя автобуса

На Васильевском острове Росгвардия ловила пьяного водителя автобуса

В Василеостровском районе Петербурга минувшей ночью сотрудники Росгвардии ловили пьяного водителя автобуса. Задержать 45-летнего мужчину удалось после поиска и погони.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, ночью поступил тревожный сигнал поступил от дома 63 по Большому проспекту В.О. Очевидцы сообщили, что автобус Mercedes едва не сбил пешехода. Водитель скрылся.

Правоохранителям удалось по горячим следам найти нужный автобус и задержать водителя, который оказался пьяным. Он отказался показывать сотрудникам Росгвардии документы и права. При проверке оказалось, что в начале года его лишили удостоверения за пьянку за рулем. В биографии автомобилиста также есть судимость за умышленный тяжкий вред здоровью.

На место был вызван наряд ГИБДД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 09.03.17

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