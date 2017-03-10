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Публикации за 10.03.17

В Петербурге поймали вора из BMW, укравшего плюшевого мишку с АЗС

В Петербурге поймали вора из BMW, укравшего плюшевого мишку с АЗС

Полиция Приморского района разыскала и задержала мужчину, укравшего плюшевого медведя с АЗС. Кража была совершена еще 5 марта. Медведя тоже нашли – и изъяли. Похититель игрушки находится под подпиской о невыезде.

Как сообщает «Водитель Петербурга», медведя украли с заправочной станции на Парашютной улице. По факту курьезного преступления возбуждено уголовное дело.

5 марта во второй половине дня на АЗС подъехала BMW X5. Из салона вышел мужчина. Машину заправили на 2 тыс. рублей, но за бензин водитель не заплатил. Он рассчитался только за сигареты, причем банковской картой, что в итоге его и подвело. Затем автолюбитель прихватил с полки плюшевого медведя – и скрылся. Полиция установила еще одну деталь: официально BMW принадлежит женщине, считающейся умершей уже 2 года.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 09.03.17

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