В Колпино образовалась огромная дыра в земле, в которую угодил микроавтобус (ФОТО)

В Колпино на Межевой улице сегодня утром произошло серьезное ЧП: на дороге в асфальте образовалась огромная яма. Провал оказался таким большим, что в него угодил микроавтобус. Транспортное средство получило повреждения, пишут очевидцы в группе группы «Автолюбители Колпино» соцсети «ВКонтакте». Сейчас опасный участок дороги огорожен.
В Колпино посреди дороги образовалась огромная яма (фото – «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте»)
В дыру провалился микроавтобус (фото – «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте»)
Провал огородили забором (фото – «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте»)
Санкт-Петербург, Полина Николаева
Санкт-Петербург. Другие новости 10.03.17
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