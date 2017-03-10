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Публикации за 10.03.17

В Колпино образовалась огромная дыра в земле, в которую угодил микроавтобус (ФОТО)
фото «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте»

В Колпино образовалась огромная дыра в земле, в которую угодил микроавтобус (ФОТО)

В Колпино на Межевой улице сегодня утром произошло серьезное ЧП: на дороге в асфальте образовалась огромная яма. Провал оказался таким большим, что в него угодил микроавтобус. Транспортное средство получило повреждения, пишут очевидцы в группе группы «Автолюбители Колпино» соцсети «ВКонтакте». Сейчас опасный участок дороги огорожен.

Новый День: В Колпино образовалась огромная дыра в земле, в которую угодил микроавтобус (ФОТО)

В Колпино посреди дороги образовалась огромная яма (фото – «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте»)

Новый День: В Колпино образовалась огромная дыра в земле, в которую угодил микроавтобус (ФОТО)

В дыру провалился микроавтобус (фото – «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте»)

Новый День: В Колпино образовалась огромная дыра в земле, в которую угодил микроавтобус (ФОТО)

Провал огородили забором (фото – «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте»)

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.03.17

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