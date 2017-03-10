Больницы Петербурга могут остаться без лекарств из-за багов в ЕИС

Публикации за 10.03.17

В петербургских больницах ожидается недостаток лекарств из-за ошибок в федеральной ЕИС. Имеющиеся запасы лекарств заканчиваются, когда будут новые поступления – не знает никто. А размещать конкурсную документацию на закупку лекарств петербургские медицинские учреждения по-прежнему не могут, пишет «Доктор Питер». Если ситуация не разрешится, пациенты городских больниц могут остаться без лекарств.

Медучреждения северной столицы с начала года столкнулись с тем, что не могут разместить конкурсную документацию на проведение закупок лекарственных препаратов. Речь шла о том, что специализированные онкологические клиники должны были провести совместные торги, но так и не смогли этого сделать – из-за разных проблем, в том числе связанных с размещением планов закупок на сайте госзаказа. Тогда совместные закупки отменили, но почти сразу стало известно о проблемах в других клиниках.

Технические работы, объявленные на сайте – федеральной площадке ЕИС, закончились в начале февраля. Но специалисты отделов госзакупок медицинских учреждений Петербурга говорят, что разместить конкурсную документацию они по-прежнему не могут. Уже третий год подряд у них возникают большие проблемы в начале года, но так долго они еще не продолжались. В больницах говорят, что приходится буквально «штурмовать» городской комитет по госзаказу, чтобы добиться помощи. Также медики поясняют, что любые изменения в ЕИС, даже минимальные «не стыкуются с городской программой (АИСГЗ), которая является промежуточной между заказчиком (клиникой) и федеральной программой». «В результате все заявки на проведение торгов не принимаются в ЕИС без объяснения причин», – говорят они. На еще январские обращения в службу технической поддержки федеральной ЕИС ответов до сих пор нет. Нет и методической поддержки региональной автоматизированной информационной системы госзаказа (АИСГЗ). В результате в течение двух месяцев медицинские учреждения работали вслепую. Если кому-то удавалось разместить свои закупки «методом тыка», они тут же сообщали об этом коллегам из других больниц – работать удавалось только благодаря такому сарафанному радио, жалуются медики.

В городском комитете по госзаказу, который курирует работу АИСГЗ, интегрированную с федеральной ЕИС, заявили, что ситуация, сложившаяся с госзакупками, типична для всей страны, это проблема не только Петербурга. В официальном ответе на запрос «Доктора Питера» пресс-служба комитета сообщила: «Невозможность размещения закупок связана с техническими ошибками в федеральной системе. К сожалению, петербургский комитет по госзаказу не может ответить, когда конкретно будут устранены проблемы в ЕИС, у нас нет прямого доступа к их системам интеграции. Техническая служба федеральной системы ориентирует нас на то, что некоторые ошибки будут исправлены в апреле, некоторые в мае-июне. А сейчас закупки медицинских учреждений частично размещаются благодаря работе нашего подведомственного учреждения, специалисты которого в ручном режиме обрабатывают каждую заявку».

На вопрос «Какие меры предпринимаются комитетом по государственному заказу для поддержки медучреждений, которые не могут объявить конкурсы на закупку лекарств?», пресс-служба комитета ответила: «С января комитет делает все возможное, чтобы облегчить жизнь заказчикам. Мы добились того, чтобы наш город стал пилотным по так называемой «бесшовной интеграции», которая подразумевает исправление ошибок в связи между региональными информационными системами и ЕИС. Мы выявили проблемные и особенно значимые объекты закупок. Комитет по здравоохранению и подведомственные ему учреждения в этом списке на первом месте. Нами выделены конкретные специалисты, которые сопровождают размещение планов-графиков и планов закупок только медучреждений, в оперативном режиме выявляя ошибки, которые выдает ЕИС при попытках размещения документации. Комитет добился выделения трёх специалистов со стороны техподдержки ЕИС, с которыми мы контактируем напрямую – направляем им по почте жалобы, которые по мере возможности устраняются. Результаты нашей работы на данный момент следующие: все планы закупок по городу размещены, из опубликованных планов-графиков мы начинаем в ручном режиме публиковать извещения. В качестве примера – за один день 28 февраля опубликовано 1470 извещений, из них 237 – извещения комитета по здравоохранению».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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