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Публикации за 10.03.17

По делу о сбитых выпускницах суд обязал водителя выплатить 2 млн рублей компенсации

По делу о сбитых выпускницах суд обязал водителя выплатить 2 млн рублей компенсации

Суд в Петербурге с третьего раза признал виновным водителя, сбившего в июне 2012 года двух девушек-выпускниц. Автолюбитель Владислав Кондратьев должен выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда. От наказания он освобожден по амнистии.

Как пишет «Фонтанка», сегодня в Василеостровском райсуде закончился третий процесс по «делу о выпускницах». Две девушки шли на школьный выпускной и на Набережной Лейтенанта Шмидта попали под машину. Одна девочка погибла, другая получила повреждения.

Обвиняемый по делу Владислав Кондратьев впервые был оправдан через год после ДТП. В июне 2013-го судья Анатолий Ковин не нашел достаточных доказательств того, что водитель мог предотвратить столкновение. Позднее приговор отменила вышестоящая инстанция.

В декабре 2014 года дело оправданием закончил еще один судья Василеостровского суда – Юрий Гершевский. В марте 2016-го приговор отменил президиум Санкт-Петербургского горсуда и направил на третье рассмотрение.

Теперь дело поступило на рассмотрение судьи Виктории Волковой. Она признала Кондратьева виновным, приговорила к двум годам колонии-поселения, но освободила от наказания в связи с амнистией. Также удовлетворен иск потерпевших о компенсации морального вреда в размере 2 млн рублей.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.03.17

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