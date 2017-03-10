В Петербурге пассажиры маршрутки оказались в больнице после ДТП

Публикации за 10.03.17

В аварии с маршруткой в Петродворцовом районе Петербурга травмы получили шесть пассажиров, пятеро мужчин и одна женщина. Маршрутка осталась без лобового стекла.

Как сообщает УГИБДД, сегодня около 14:15 на пересечении Санкт-Петербургского шоссе (дом 98) и улицы Гоголя водитель «ПАЗ» маршрута К-404 врезался в островок безопасности. Шестеро пассажиров были доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии. По факту аварии проводится проверка.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.03.17

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