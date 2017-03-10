NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.03.17

В Петербурге пассажиры маршрутки оказались в больнице после ДТП

В Петербурге пассажиры маршрутки оказались в больнице после ДТП

В аварии с маршруткой в Петродворцовом районе Петербурга травмы получили шесть пассажиров, пятеро мужчин и одна женщина. Маршрутка осталась без лобового стекла.

Как сообщает УГИБДД, сегодня около 14:15 на пересечении Санкт-Петербургского шоссе (дом 98) и улицы Гоголя водитель «ПАЗ» маршрута К-404 врезался в островок безопасности. Шестеро пассажиров были доставлены в больницу в удовлетворительном состоянии. По факту аварии проводится проверка.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 10.03.17

По делу о сбитых выпускницах суд обязал водителя выплатить 2 млн рублей компенсации. / «Свершилась воля Божья»: РПЦ благословила февральскую революцию и отречение царя. Обзор прессы 100-летней давности. / Больницы Петербурга могут остаться без лекарств из-за багов в ЕИС.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter