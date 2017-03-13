В Петербурге поймали ОПГ с грузовиком наркотиков

Публикации за 13.03.17

В Петербурге поймали международную группу, которая занималась ввозом наркотиков в Россию. У задержанных обнаружили 266 кг психотропного вещества и 26 тыс. евро.

Как сообщили сегодня в пресс-службе Северо-Западной оперативной таможни, в ходе проведения спецоперации по пресечению незаконного ввоза наркотических средств на территорию России сотрудники службы противодействия коррупции, Выборгской и Северо-Западной таможен, при содействии полиции выявили особо крупную партию запрещенных веществ и провели подконтрольную им «поставку».

Грузовик, в тайнике которого было спрятано 2672 плитки психотропного вещества, «вели» от пункта пропуска Ивангород через один из таможенных постов Петербурга до строительной площадки в поселке Сиверский Ленобласти. Там оперативники задержали предполагаемых участников преступной группировки.

В составе ОПГ оказались 53-летний россиянин, 35-летний эстонец, 34-летний литовец и 30-летний белорус. Организатором поставок, а заодно и владельцем авто, по версии следствия, является россиянин, отмечает «Фонтанка». В машине оперативники обнаружили 266 килограммов психотропного наркотика, несколько телефонов и сим-карт, а также 26 тысяч евро, происхождение которых задержанные разъяснить не смогли.

Отдел дознания Северо-Западной оперативной таможни возбудил уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Участникам ОПГ теперь грозит от 15 лет до пожизненного срока. Дело передано в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Правоохранители устанавливают, были ли у задержанных «коллеги по цеху».

Санкт-Петербург, Полина Николаева

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