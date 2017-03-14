NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Северо-Запад

■■■■■■■■■

,

Публикации за 14.03.17

Кокаин прикрыли бананами / Наркотики на 150 миллионов изъяли в морском порту Петербурга
фото: pankl.ru

Кокаин прикрыли бананами Наркотики на 150 миллионов изъяли в морском порту Петербурга

В морском порту Петербурга при досмотре сухогруза, прибывшего из Эквадора, таможенники обнаружили 18 кг кокаина. Наркодельцы предусмотрительно спрятали отраву под бананами.

По информации Северо-Западной оперативной таможни, сотрудники таможни проверили сухогруз Baltic Mercury, доставивший бананы из Эквадора. В ходе досмотра в контейнере, находившемся в технологическом отсеке, оперативники нашли 18 брикетов весом в 1 кг с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда», передает «Фонтанка». Специалисты оценили стоимость изъятой партии наркотиков в 150 миллионов рублей.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.03.17

Губернатора Петербурга вызвали в суд по делу о передаче Исаакия РПЦ. / В Петербурге поймали ОПГ с грузовиком наркотиков. / В Петербурге пассажиры маршрутки оказались в больнице после ДТП.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter