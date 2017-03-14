Кокаин прикрыли бананами / Наркотики на 150 миллионов изъяли в морском порту Петербурга

Публикации за 14.03.17

В морском порту Петербурга при досмотре сухогруза, прибывшего из Эквадора, таможенники обнаружили 18 кг кокаина. Наркодельцы предусмотрительно спрятали отраву под бананами.

По информации Северо-Западной оперативной таможни, сотрудники таможни проверили сухогруз Baltic Mercury, доставивший бананы из Эквадора. В ходе досмотра в контейнере, находившемся в технологическом отсеке, оперативники нашли 18 брикетов весом в 1 кг с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это наркотик.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда», передает «Фонтанка». Специалисты оценили стоимость изъятой партии наркотиков в 150 миллионов рублей.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 13.03.17

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