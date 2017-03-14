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Публикации за 14.03.17

В День Победы над Дворцовой площадью впервые пролетит авиация / Зрители также увидят новейшую технику и корабли

В День Победы над Дворцовой площадью впервые пролетит авиация Зрители также увидят новейшую технику и корабли

Участие в военном параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня Победы впервые будет участвовать оперативно-тактическая и армейская авиация Западного военного округа (ЗВО), рассказали в пресс-службе Минобороны. Там также добавили, что военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона уже приступили к подготовке к военному параду, посвященному 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Так, 9 мая над Дворцовой площадью пройдут звенья вертолетов Ми-8, Ми-26, Ми-35, Ми-28Н, Ка-52, а также группы истребителей Су-27, МиГ-29СМТ, МиГ-31БМ, Су-35, Су-34, а также транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и Ту-134. Всего – более 40 единиц. Отмечается также, что по брусчатке главной площади Петербурга в составе механизированной колонны перед жителями и гостями Северной столицы пройдет 90 единиц новейшей боевой и специальной техники.

Перед публикой во всей красе предстанут бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки (САУ) 2С19 Мста и Нона-СВК, комплексы С-400 «Триумф» и «Искандер-М». Возглавит механизированную колонну танк Победы Т-34-85. Кроме того, по сложившейся традиции, в параде примут участие военнослужащие ЗВО, слушатели и курсанты высших военных учебных заведений Минобороны РФ, представители других силовых структур.

Помимо этого, в военно-морском параде в Петербурге примут участие 10 кораблей и судов Балтфлота, среди которых большой десантный корабль «Александр Шабалин», корвет «Стерегущий», подводная лодка типа «Варшавянка» и сторожевой корабль проекта 22350. Тренировки парада на Дворцовой площади пройдут 25, 27 апреля, 3 и 5 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 14.03.17

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