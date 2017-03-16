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Публикации за 16.03.17

Автобус с туристами разбился в Ленобласти на границе с Финляндией / Погибли 3 человека, еще 19 ранены

Автобус с туристами разбился в Ленобласти на границе с Финляндией Погибли 3 человека, еще 19 ранены

Туристический автобус попал в ДТП в Выборгском районе Ленинградской области на границе с Финляндией. В результате аварии, по последним данным МЧС, погибли 3 человека, еще 19 пострадали, все они госпитализированы.

По информации ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло 08:50 в районе поселка Михайловское, перед пограничным пунктом «Брусничное» на 16 км дороги Выборг-Брусничное. Данный участок дороги, по некоторым данным, находится в аренде у Финляндии. Автобус «Ю-Тонг», направлявшийся из Санкт-Петербурга в Финляндию, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находилось 32 пассажира – российские граждане, им управлял 56-летний мужчина. В результате ДТП погибли 3 человека, еще 19 получили травм, 8 из них находятся в тяжелом состоянии. Водитель автобуса не пострадал, передают местные СМИ.

Пострадавших госпитализировали в больницу Выборга. К месту происшествия направлен вертолет Ка-32 авиационно-спасательного отряда МЧС РФ.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и следователи. По предварительным данным, туристический автобус попал в аварии из-за заноса на льду.

Владельцем туристического автобуса является частное лицо, уточняет «Фонтанка». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

Санкт-Петербург. Другие новости 16.03.17

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