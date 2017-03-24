Дорожный конфликт в центре Петербурга завершился стрельбой: пострадали 2 человека

Публикации за 24.03.17

В центре Санкт-Петербурга конфликт между группой молодых людей завершился стрельбой, в результате которой два человека получили травмы. Об этом сообщили в региональном полицейском главке.

По информации ведомства, сегодня около 03.30 возле одного из домов по набережной Канала Грибоедова между группой мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из его участников выстрелил из травматического оружия в двух молодых людей, 23 и 29 лет, чего сел в автомобиль «Шевроле» и скрылся.

Пострадавшие, не представляющими угрозу для жизни, были госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту инцидента. Стрелок разыскивается правоохранителями.

«Фонтанка» уточняет, что по набережной Канала Грибоедова произошел дорожный конфликт: дорогу не поделили «Мерседес-Бенц» и «Шевроле Лачетти». Ссора водителей переросла сначала в драку, а затем в один из них открыл стрельбу по своим оппонентам. Водитель «Шевроле» несколько раз выстрелил в людей, находившихся в «Мерседесе», после чего уехал.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.03.17

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