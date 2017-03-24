В Петербурге ребенок умер после удаления аденоидов / СКР проводит расследование

Публикации за 24.03.17

В Петербурге возбуждено уголовное дело после того, как 7-летний мальчик скончался в больнице во время плановой операции по удалению аденоидов, сообщает Следственный комитет РФ.

Несчастный случай произошел накануне в Детской городской больнице №4 Святой Ольги. По словам матери ребенка, врачи настаивали на удалении аденоидов в связи с тем, что мальчик стал часто болеть после того как пошел в детский сад: «Сначала был отит, потом перешел в гайморит». «Мы получили все справки, допуски к операции, и на этой неделе сына положили в больницу. Операция закончилась летально», – приводит слова женщины Life78. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Расследование находится на особом контроле у руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Санкт-Петербург, Ольга Панфилова

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