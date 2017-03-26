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Публикации за 26.03.17

В Петербурге несколько тысяч человек вышли на митинг против коррупции (ФОТО) / Протестующие двинулись к Дворцовой площади
фото «Фонтанка»

В Петербурге несколько тысяч человек вышли на митинг против коррупции (ФОТО) Протестующие двинулись к Дворцовой площади

На Марсово поле в Петербурге проходит несанкционированный митинг против коррупции.

В акции участвуют несколько тысяч человек. Полицейские не препятствуют проведению митинга. Протестующие, по данным СМИ, скандируют «Сами вы держитесь!» и другие лозунги, активисты дудят в трубы.

Ранее оппозиционные активисты подали несколько заявок на акции протеста в разных частях Петербурга 26 марта, однако на все заявки были получены отказы, напоминает «Интерфакс». Митинг на Марсовом поле не был согласован. Власти объяснили решение тем, что в этот день там будет проходить акция Национально-освободительного движения (НОД) в защиту традиционных моральных и семейных ценностей. «Активисты НОДа… буквально растворились в толпе, поскольку их насчитывается не более двух десятков человек», – пишет «Фонтанка».

По последним данным издания, участники несанкционированной акции двинулись в сторону Дворцовой площади к Зимнему дворцу, передает корреспондент «Фонтанки». В настоящий момент толпа идет по набережной канала Грибоедова и Невскому проспекту, выкрикивая лозунги и требуя отставки президента и премьера.

Полицейские не предпринимают никаких действий и просят людей не выходить на проезжую часть. Отмечается, что к Дворцовой площади силовики подогнали автозаки.

Санкт-Петербург, Служба информации

Санкт-Петербург. Другие новости 24.03.17

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