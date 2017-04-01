В Петербурге Ford задавил на тротуаре двух мужчин (ФОТО) / Женщина получила серьезные травмы

Публикации за 01.04.17

В Санкт-Петербурге случилось серьезное ДТП. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и Ленобласти, водитель автомобиля выехал на тротуар, в результате чего погибли два пешехода, еще один пострадал.

Фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

«По предварительным данным, в 10:40 на Дальневосточном проспекте, у дома №16 водитель, управляя автомобилем Ford, совершил выезд на тротуар, наезд на пешеходов с последующим опрокидыванием», – говорится в сообщении УГИБДД. В пресс-службе также уточнили, что в результате аварии два мужчины, находившиеся на тротуаре, погибли, а женщина получила травмы средней степени тяжести.

Фото: vk.com / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Кроме того, ведомстве отметили, что в автомобиле Ford серьезно пострадавших нет. По факту ДТП проводится проверка.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 01.04.17

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