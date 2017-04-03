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Северо-Запад

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Публикации за 03.04.17

Взрыв в метро: в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур

Взрыв в метро: в Санкт-Петербурге объявлен трехдневный траур

Во вторник, 4 апреля, и в последующие два дня в Санкт-Петербурге объявляется траур в связи со взрывом в метро, в результате которого, по данным Минздрава РФ, погибли десять человек и 47 получили ранения. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Как сообщал «Новый День», Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел сегодня около 14.30 мск. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что взрыв прогремел в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь и «Технологический институт». Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной назвал взрыв в метро терактом. Позже он заявил, что делать выводы о причинах взрыва преждевременно. «Все версии будут давать следственные органы», – сказал он (цитата по РИА «Новости»).

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что рассматриваются все версии случившегося – от бытовой, криминальной до теракта.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17

Минздрав РФ: В результате взрыва в питерском метро погибли 10 человек. / СКР оценил действия машиниста поезда, в котором произошел взрыв. / Жертвами взрыва в метро Петебурга стали 9 человек: НАК уточнил данные о погибших. Еще одна бомба обезврежена на станции «Площадь Восстания».

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