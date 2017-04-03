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Публикации за 03.04.17

Бомба на станции «Площадь Восстания» была спрятана в огнетушителе (ФОТО)
Фото из твиттера @belozor

Бомба на станции «Площадь Восстания» была спрятана в огнетушителе (ФОТО)

В интернете опубликованы снимки предполагаемого взрывного устройства, которое было обезврежено в питерском метро на станции «Площадь Восстания». Как видно на снимке, опубликованном пользователем под ником Александр Белозор, бомба была замаскирована под огнетушитель.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтверждал информацию об обнаружении бомбы на станции метро «Площадь Восстания». «В результате принятых правоохранительными органами мер на станции метро «Площадь Восстания» было обнаружено и своевременно обезврежено самодельное взрывное устройство», – говорилось в сообщении ведомства.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 03.04.17

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