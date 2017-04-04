Петербургский метрополитен возобновил работу в полном объеме

Публикации за 04.04.17

Метрополитен Санкт-Петербурга сегодня утром возобновил работу после произошедшего накануне теракта, сообщает пресс-служба петербургского губернатора Георгия Полтавченко.

«Петербургский метрополитен с утра начал работу в полном объеме: по всем линиям и станциям», – заявили чиновники. При этом до 10:00 сохранится движение автобусов-дублеров по маршруту 2М (60 автобусов, от станции метро «Петроградская» до станции «Московская»). Отмечается, что усиление и изменение маршрутов городского электротранспорта будут действовать весь день 4 марта.

Днем 3 апреля экстремисты предприняли попытку совершить двойной теракт в метро Санкт-ПетербургаВ результате взрыва бомбы в вагоне поезда в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» погибли 11 человек, 51 пострадал. Второе самодельное взрывное устройство, спрятанное в автомобильный огнетушитель, было обнаружено и обезврежено на станции метро «Площадь Восстания».

Санкт-Петербург, Светлана Петрова

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