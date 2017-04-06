Петербуржец сжег деревню, борясь с «моджахедами» (ФОТО) / Возбуждено уголовное дело

Публикации за 06.04.17

В Волосовском районе Ленинградской области мужчина сжег почти всю деревню, уверившись, что в этом населенном пункте расположен штаб моджахедов. Прибывших по вызову пожарных он таранил на «Волге» и поливал газом, а после сдался полицейским.

Как передает 47news, 6 апреля в один из отделов полиции Санкт-Петербурга пришел 55-летний местный житель Олег Герасимов. Он заявил, что устроил поджоги домов в деревне Лопец. Сообщение о крупном пожаре на пульт дежурного поступило в 6:40 5 апреля. В результате ЧП сгорело девять домов и четыре хозяйственные постройки. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Всего в деревне было 11 домов.

Фото: 47news

Эксперты выяснили, что дома подожгли с использованием смеси бензина и масла. А под постройками, возведенными на сваях, поджигатель разводил костры. Деревня Лопец – дачная, когда загорелись дома, там находились двое мужчин. Они и вызвали пожарных. Когда огнеборцы оказались на въезде в населенный пункт, злоумышленник лоб в лоб протаранил на «Волге» пожарный автомобиль, от чего у легковушки вылетел мост.

После этого Олег Герасимов выскочил из-за руля и стал поливать пожарных из газового балончика. Затем он схватил бензопилу и повалил поперек дороги дерево, чтобы заблокировать проезд, после чего скрылся в лесу. Петербуржец уверился, что в деревне проживали террористы. «В деревне Лопец создана база будущих бандитов и убийц. Местные, кто с девяностых и ранее, предоставляют им свои жилища. Когда начнется смута, бандиты будут избивать брошенное властями население. В деревне Забелье у них штаб», – говорится в письме Герасимова.

Фото: 47news

В устных разговорах с полицейскими Олег отметил, что теракт в метро внес ясность в его стройную теорию – в Лопце помимо просто бандитов обосновались моджахеды. Немаловажным фактором для осознания этого факта он назвал новости в СМИ. По факту поджога возбуждено уголовное дело по статье «умышленные уничтожение или повреждение имущества» (ст.167 УК РФ) . Петербуржец задержан.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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