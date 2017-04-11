Федеральная трасса «Сортавала» оказалась блокирована для проезда (ВИДЕО) / В ЧП обвинили грузоперевозчиков

Публикации за 11.04.17

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На территории Ленинградской области и Карелии участок федеральной трассы А-121 «Сортавала» оказался заблокирован в обоих направлениях. По словам водителей автомобили буквально вязли в грязи по оси. Застрявшие фуры приходилось вызволять при помощи тросов, а водители легковушек зачастую отказывались от намеченной поездки и разворачивались в обратном направлении.

По мнению дорожников, как пишет «Газета.ru», в разрушении трассы виноваты перегруженные фуры, а Росавтодор уже отчитался, что проблемы были решены, а на оставшемся грунтовом участке вскоре появится долговечное покрытие. «В условиях переувлажнения покрытия дороги сверхдопустимая нагрузка на нее привела к ее ненормативному состоянию», – заявили дорожники.

Издание пишет, что, берущая начало в Санкт-Петербурге трасса «Сортавала» оказалась заблокирована для проезда транспорта в оба конца в районе 151-го километра в начале недели.

Водители, оказавшиеся в западне, заверяют, что грязь и разбитые колеи не позволяют проехать как внедорожникам, так и фурам. На видео, опубликованном очевидцем событий под ником Доктор Злофф, видно, как большегрузы увязали в грязи буквально по самую кабину. На помощь друг другу приходили сами дальнобойщики.

Отметим также, что временные ограничения на движение грузовых транспортных средств на проблемном участке ввели в марте 2017 года. Для оповещения об этом водителей были установлены дорожные знаки 3.12 «Ограничение нагрузки на ось» (для одноосных – 6 тонн на ось, для двухосных – 5 тонн на ось, для трехосных – 4 тонны на ось).

Для ликвидации ЧП на место направлена спецтехника. Дорожники заверяют, что все последствия уже устранены. Специалисты ФКУ Упрдор «Северо-Запад» осуществляют контроль за ситуацией на участке дороги, – сказали в Росавтодоре. Кроме того, в 2017 году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует приступить к строительству участка автомобильной дороги А-121 «Сортавала» от Приозерска до границы с Карелией протяженностью 20,8 км. Но завершить работы здесь планируется лишь в 2019 году.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 11.04.17

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